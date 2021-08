Danny Ings blir Villa-spiller

Birmingham-klubben opplyser om overgangen på sitt nettsted.

Ings scoret i alt 13 mål for Southampton sist sesong. Den solide formen gjorde at han i fjor høst fikk sine første kamper for England på fem år.

– Danny er en utmerket Premier League-spiller. Han er også svært profesjonell, og han vil bli en leder og rollemodell i troppen vår, sier Villa-manager Dean Smith.

Ings ble aldri en hit i Liverpool, men fikk karrieren tilbake på sporet i Southampton. I 2019/20-sesongen imponerte han stort med hele 22 ligamål og var kun én fulltreffer unna å bli toppscorer i Premier League.

