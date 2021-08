Brentford gjenopptar kneling før kamp – stjernespilleren blir stående

Helt siden fotballen i England startet opp igjen etter koronapausen i 2019/20-sesongen, har lagene i Premier League gått ned på kne før kampstart. Gesten har blitt et symbol på motstand mot rasisme og vil opprettholdes av Premier League-lagene kommende sesong. Det meldte ligaen på sitt nettsted tirsdag.

I februar bestemte Brentford seg for å stoppe med markeringen og begrunnet det med at de ikke følte at gesten hadde noen effekt lenger.

Dagen etter Premier Leagues uttalelse om at de vil opprettholde ordningen, kom Brentford med en uttalelse om at de vil slutte seg til Premier League-klubbenes valg. Kristoffer Ajer er norsk spiller i klubben.

– Vi føler at i den kommende sesongen vil vårt felles ansvar for å bekjempe diskriminering og rasisme best kunne gjøres i solidaritet med de andre Premier League-lagene, heter det i uttalelsen.

Lagets stjernespiss Ivan Toney vil derimot ikke knele, ifølge Daily Mail. Som Crystal Palace-spiller Wilfried Zaha, har Toney tidligere vært kritisk og uttalt at gesten har mistet sin effekt.

[ Manglende Zaha-kneling i fokus da Crystal Palace vant ]