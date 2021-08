Rangers-mål i siste sekund holder liv i Gerrards mesterligadrøm

Fem minutter på overtid styrte Steven Davis inn målet som ga Rangers et bedre utgangspunkt.

Neste uke må det skotske mesterlaget vinne med to mål hjemme på Ibrox i Glasgow for å gå videre til siste kvalikrunde uten ekstraomganger og eventuell straffesparkkonkurranse.

En snuoperasjon kreves hvis Gerrard skal drømme videre om å møte gamleklubben Liverpool til høsten.

Malmö sjokket de skotske gjestene med to mål på to minutter kort tid etter pause. Søren Rieks sto helt fri på bakerste stolpe da han på volley ordnet 1-0.

Deretter snappet MFF opp ballen rett etter Rangers' avspark. Ballen havnet hos Veljko Birmancevic, som iskaldt dunket inn 2-0 via høyre stolpe.

Svenskene styrte mot en tomålsseier foran snaut 6000 tilskuere, men langt ut i tilleggstiden slapp de inn et bittert baklengsmål.

Jo Inge Berget spilte hele kampen på topp for Malmö.

Malmö trives mot skotsk motstand i Champions League-kvalifiseringen. I 2015 ledet Åge Hareide svenskene til sammenlagtseier over Celtic i siste hinder før det lukrative gruppespillet. Den gang scoret Berget to mål i dobbeltoppgjøret. Nederlaget ble starten på slutten for Ronny Deilas tid som Celtic-manager.

[ Monaco kan bli siste hinder for Thorstvedts Genk i mesterligakvalifiseringen ]