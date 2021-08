Kroos har idrettsbrokk – kan åpne døra for Ødegaard

Kroos har over tid hatt problemer med lysken. Tirsdag opplyste Real Madrid at tyskeren er diagnostisert med idrettsbrokk, men det kommer ikke fram flere detaljer. Det er uklart om 31-åringen trenger en operasjon.

Marca skriver at Real Madrid trolig må greie seg uten Kroos i seriestarten. De liljehvite sparker i gang La Liga borte mot Alavés lørdag 14. august.

Kroos er blant klubbens mest betrodde spillere. Han og Luka Modric har i en årrekke vært faste brikker på Reals midtbane, og med det holdt Ødegaard utenfor startelleveren.

Skulle det vise seg at Kroos er ut av spill for en periode framover, kan det påvirke Ødegaards utsikter for kommende sesong. I disse dager blir nordmannen koblet bort fra Real Madrid, men en utilgjengelig Kroos vil kunne gjøre et salg eller nytt utlån av Ødegaard uaktuelt.

Drammenseren var i Arsenal i Premier League på lån de siste månedene av sist sesong.

