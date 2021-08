Fabinho skrev ny langvarig Liverpool-kontrakt

Midtbaneprofilen signerte den nye avtalen mens han og resten av Liverpools stjernegalleri er på treningsleir i franske Evian.

– Jeg er glad for å ha skrevet under en ny avtale. Det er dette jeg ville. Jeg har trivdes veldig godt her de siste tre årene, sier Fabinho.

Brasilianeren, som kom til Liverpool fra Monaco i 2018, hadde to år igjen av den opprinnelige kontrakten. Merseyside-klubben opplyser ikke om hvor langvarig forlengelsen er, men britiske medier er samstemte om at den strekker seg ut 2025/26-sesongen.

Fabinho har vunnet både Champions League og Premier League som Liverpool-spiller. Han står med 122 kamper for laget.

