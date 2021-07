Ny klar seier for Deilas lag

Deilas lag tok sin tredje strake seier og har vunnet de tre kampene med til sammen ni måls margin.

Valentin Castellanos scoret ledermålet da han nikket inn et hjørnespark fra Jesus Medina etter et snaut kvarter. Brasilianske Thiago Andrade storspilte og doblet ledelsen med en lekker vipp over keeper.

Etter pause økte Keaton Parks til 3-0. Andrade spilte ham gjennom med en frekk tunnel, og Parks fikk en enkel jobb fra kort hold.

Santiago Rodriguez økte til 4-0 med et mål som først ble vinket av for offside, men deretter godkjent etter VAR-gjennomgang. Pedro Santos scoret et trøstemål for Crew på straffespark.

City klatret forbi blant andre motstanderen på tabellen og er nå på tredjeplass i ligaens østre halvdel.

