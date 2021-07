Heltne Nilsen mot Brann-retur

Alt skal nærmest være klappet og klart for en retur til Brann for Heltne Nilsen. Det bekrefter Geir Morten Nilsen, som er fotballspillerens onkel og rådgiver, overfor VG og NRK.

– Sivert kommer hjem og er i god dialog med Brann, sier han til VG.

Heltne Nilsen skal være klar for redusere egen lønn drastisk.

– Det er viktig for Sivert at folk forstår hvor mye Brann betyr for ham. Han om lag halverer lønna for å få være med på en snuoperasjon i Bergen, sier agent Nilsen til NRK.

Heltne Nilsen har tidligere figurert som kaptein for de røde, men forlot klubben i 2018 til fordel for profflivet i utlandet. Nå skal han altså så godt som være klar for en retur til Norge.

Heltne Nilsen spilte 12 kamper for belgiske Waasland-Beveren forrige sesong.

