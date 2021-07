Hege Riises Storbritannia ute av OL etter dramatisk kvartfinale mot Australia

Dermed er OL-eventyret over for Hege Riises britiske mannskap. Det hjalp ikke at britene presset på for utlikning og straffesparkkonkurranse mot slutten av annen ekstraomgang. Offensiven bar ikke nok frukter.

Britene skjøt riktignok ut av startblokkene i OL-kvartfinalen mot Australia. Tre stolpetreff før det var passert 25 minutter var fasiten, men Riises jenter maktet ikke å finne nettmaskene.

I stedet var det Australia som kunne strekke hendene i været, etter at Alanna Kennedy var høyest på en corner og stanget de gulkledde i ledelsen ti minutter før pause.

Så var det duket for Ellen White-show. 12 minutter ut i den andre omgangen utlignet den britiske målsniken, før hun sendte britene i ledelsen åtte minutter senere og noterte seg for sitt femte mål så langt i lekene.

Dermed så mye ut til å gå Storbritannias vei, men Sam Kerr ville det annerledes. Ett minutt før fulltid satte Chelsea-spissen inn utligningen som sikret spilleforlengelse.

I ekstraomgangene fikk Caroline Weir en gyllen mulighet fra straffemerket for Storbritannia, men forsøket ble for enkelt. Minuttet senere falt avgjørelsen i semifinalen. Mary Fowler tok ansvar først og sendte de gulkledde i føringen, før Sam Kerr økte til 4-2 to minutter senere.

Ellen White scoret like etter sitt tredje mål i kampen og tente håpet for britene, men australierne kunne til slutt juble.

Hege Riises OL-eventyr fikk dermed en brå slutt. Laget tangerte deres beste resultat fra tidligere i sommerlekene. Kvartfinale ble det også på hjemmebane i 2012.

Semifinalen spilles mandag 2. august. Der venter enten vertsnasjonen Japan eller Sverige for Australia.

