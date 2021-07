Glimt enkelt videre i Europa – vant 3-0 i returoppgjøret mot Valur

Bodø/Glimt hadde med seg et meget godt utgangspunkt før returoppgjøret mot islandske Valur Reykjavik. Islendingene entret Aspmyra vel vitende om at de måtte levere en snuoperasjon av de sjeldne for å ta seg videre, men i stedet var det Glimt som pyntet på statistikken.

– Vi gjør jobben, det er det aller viktigste. Så er det mange detaljer i spillet som jeg føler vi fortsatt ikke har knekt kodene godt nok. Men bra gjennomført, konstaterte Glimt-trener Kjetil Knutsen etter kampen til VG.

Etter en rekke forspilte muligheter innledningsvis, fikk Ulrik Saltnes endelig stanget inn 1-0 til vertene 28 minutter ut i den første omgangen. Midtstopper Brede Moe fikk kranglet inn nok en Glimt-scoring kvarteret ut i andre omgang etter en corner. Elias Kristoffersen Hagen la på til 3-0.

Alt i alt ble det en transportetappe for Glimt, som komfortabelt tok seg videre til neste runde med 6-0 sammenlagt.

Ulrik Saltnes var involvert i fire av Glimts mål i de to oppgjørene mot Valur og var godt fornøyd etter oppgjøret.

– Det er veldig bra. Det er klasseforskjell mellom lagene synes jeg. Vi kunne nok vunnet enda mer om vi hadde hatt litt mer begjær, sa Saltnes etter at avansementet var sikret.

Sjansesløseri

Gultrøyene fra Bodø vasket fram flere store målsjanser de første 25 minuttene på Aspmyra. Men verken to ganger Erik Botheim eller Ulrik Saltnes klarte å finne nettmaskene bak Hannes Thór Halldórsson i Valur-buret.

Men et Glimt i scoringsform fikk endelig hull på byllen. Og selvfølgelig var det to av gigantene fra det første oppgjøret som tok ansvar for vertene 26 minutter ut i den første omgangen. Patrick Berg svingte inn en velplassert corner på første stolpe, der sto Saltnes og stanget inn 1-0 for Bodø/Glimt.

Hjemmelaget fikk nok en stor sjanse på tampen av omgangen, men Sondre Brunstad Fet ble stoppet av en stormende Halldórsson bakerst for Valur.

Brede Moe og Elias Kristoffersen Hagen bidro begge til å pynte på målstatistikken for gultrøyene, som til slutt kopierte resultatet fra de første oppgjøret.

På gang

Bodø/Glimt har begynt å finne tilbake til gammelt slag, etter at det har vært en snever poengfangst for bodøværingene denne sommeren.

Etter at de sto uten seier på fem kamper, har de suverene mesterne fra fjorårets serie nå vunnet tre strake kamper. Fasiten på de tre kampene er 10 mål og kun ett baklengs. Det lover godt for et Bodø-lag som skal forsøke å forsvare eliteserietriumfen fra i fjor samt ta seg videre i Europa.

Motstander i neste runde av conferenceliga-kvalifiseringen blir trolig Prishtina. Laget fra Kosovo har med seg en 4-1 ledelse fra det første oppgjøret mot walisiske Connah's Quay Nomads.

– Det blir Kosovo. Det er et helt annet lag med en helt annen struktur, så det blir spennende. Vi høster erfaring i Europa og det trenger klubben og spillerne, sa trener Knutsen om den neste runden i turneringen.

Tredje runde i kvalifiseringen spilles 5. og 12. august.

