Bortespøkelset lever videre for Godset – tapte mot Haugesund

Drammenslaget jaktet sin første borteseier i årets eliteseriesesong, men i skikkelig vestlandsvær var det de hvitkledde vertene som kunne juble for alle tre poengene.

Kristoffer Velde sendte FKH i føringen etter 25 minutter etter en flott kontring fra hjemmelaget. Kvarteret ut i annen omgang doblet Ibrahima Wadji ledelsen for vestlendingene, etter et svakt tilbakespill fra Godset-kaptein Gustav Valsvik.

Fred Friday reduserte 20 minutter før slutt, men drammenserne maktet aldri å fullføre snuoperasjonen på Haugesund stadion.

Seieren betyr at Haugesund inntar 6.-plassen på tabellen, kun to poeng bak Lillestrøm på bronseplass.

Sent men godt

Det skulle ta hele 25 minutter før de fremmøtte supporterne skulle få se en avslutning på Haugesund-gresset onsdag kveld. Men som kjent er det slik at den som venter på noe godt, ikke venter forgjeves.

For den første avslutningen var av det lekre slaget. Velde mottok ballen fra lagkamerat Sondre Liseth på 20 meters hold. FKH-angriperen dro med seg ballen inn i banen og dro en skuddfinte før han banket ballen opp i nettaket bak Godset-keeper Viljar Myhra.

Kvarteret ut i den andre omgangen var det igjen vertene som kunne strekke hendene i været. Wadji jaktet en lang ball i bakrom. Valsvik så ut til å ha god kontroll, men pasningen tilbake til keeper-kollega Myhra ble av det korte slaget. Wadji snappet ballen og doblet ledelsen til 2-0 for vertene.

Strømsgodset var ikke klare for å resignere. Ni minutter senere kom reduseringen. FKH ga vekk ballen på egen halvdel. Herman Stengel takket for muligheten og spilte fram lagkamerat Friday. Nigerianeren skjøt ballen via en FKH-spiller og i mål.

Gjestene maktet imidlertid aldri å sette inn en virkelig sluttspurt, dermed ble alle poengene igjen på vestlandet onsdag kveld.

Marerittstatistikk

Tapet betyr at Strømsgodset fremdeles ikke har vunnet en eneste bortekamp så langt i årets eliteseriesesong.

Godset har plukket nesten alle poengene sine på eget gress denne sesongen. Fasiten etter 14 serierunder er kun to uavgjorte på bortebane så langt.

Neste kamp for de blåkledde drammenserne er borte mot Sarpsborg 8. august. Der får de en ny mulighet til å kvitte seg med bortespøkelset.

