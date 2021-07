Maanum klar for Arsenal: – Sånt man drømmer om som liten

Det bekrefter London-klubben på Twitter. Maanum var tirsdag på sin første Arsenal-trening etter overgangen fra Linköping.

22-åringen sier til NTB at hun allerede har funnet seg godt til rette i den britiske hovedstaden.

– Det gikk fint å komme i gang med klubben, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Jeg er blitt tatt veldig godt imot og har et utrolig godt førsteinntrykk. Alle har vært veldig greie med meg, sier hun.

Mestvinnende

Arsenal endte på tredjeplass i den engelske serien sist sesong. I august skal laget ut i kvalifisering til Champions League. Med sine 15 ligatitler på øverste nivå er Arsenal mestvinnende i engelsk toppdivisjon. Den siste tittelen kom i 2019.

– Å være klar for Arsenal kjennes veldig bra. Det er en stor klubb, men det føles også riktig. Det er et riktig steg for meg i karrieren nå, selv om det er et hopp fra Linköping til Arsenal. Nå skal jeg spille i en av de beste ligaene i verden, så det blir kult. Jeg føler meg klar, sier Maanum.

– Målsettingene er å vinne ligaen og bli bedre i mesterligaen enn tidligere. For min egen del blir det å ta inn så mye som mulig i starten og vokse på det, legger hun til.

Flere på høyere nivå

Midtbanespilleren har til daglig holdt til i Sverige siden hun forlot Stabæk i 2017. Før det spilte hun for Lyn i noen sesonger.

Maanum har de siste årene vært blant landslagssjef Martin Sjögrens mest betrodde spillere. Hun står med tre mål på 38 A-lagskamper for Norge.

Maanums overgang til England skjer kort tid etter at landslagsvenninnen Vilde Bøe Risa ble klar for Manchester United. Nylig ble også Ingrid Syrstad Engen hentet til den spanske giganten Barcelona, mens Celin Bizet Ildhusøy gikk fra Vålerenga til franske Paris Saint-Germain.

