Espejord forlenger låneavtalen med Tromsø

Espejord returnerte til moderklubben Tromsø fra Heerenveen på lån i september i fjor. Avtalen ble i januar forlenget til å vare fram til sommeren.

Nå er leieperioden utvidet ut 2021, skriver Heerenveen på Twitter.

– Vi er veldig glade for at Runar blir med oss ut sesongen og håper han får muligheten til å bidra i mye større grad enn hittil i sesongen. En Runar i form, er blant Eliteseriens beste spisser. Vi ønsker også å rette en stor takk til Heerenveen som bidrar i stor grad for å få dette til, sier Andressen til Tromsøs nettsider.

Espejord har vært ute med skade siden mai, men er ventet å være spilleklar innen kort tid, opplyser Tromsø.

