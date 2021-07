Hegerberg kan være tilbake i spill i september: – Har ingen smerter

Den norske storscoreren røk korsbåndet for halvannet år siden og ble operert for et tretthetsbrudd i leggen i august 2020. Hele forrige sesong med Lyon røk for 26-åringen, men kommende sesong kan hun fort spille en stor del av.

Til avisen L'Equipe sier Lyons trener Sonia Bompastor at Hegerberg nærmer seg en retur.

– Hun har startet opptreningen og føler seg bra. Hun har ingen smerter. September kan være en mulighet, sier Bompastor til den franske storavisen.

Lyon serieåpner mot Reims 28. august og skal spille tre kamper i løpet av september.

Uten Hegerberg måtte laget forrige sesong se seriegullet glippe til rivalen PSG. Den franske storklubben, som nylig sikret seg Celin Bizet Ildhusøy fra Vålerenga, vant ligaen poenget foran Lyon.

