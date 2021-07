Son forlenger til 2025 med Tottenham

29 år gamle Son kom til Tottenham fra Leverkusen i 2015. Sørkoreaneren har spilt 280 kamper, scoret 107 mål og servert 64 målgivende pasninger siden han kom til London-klubben. Nå blir han å se i fire år til.

– Det var ikke noe tvil. Det var et enkelt valg. Jeg er så glad for å være her og gleder meg til å se fansen snart igjen, sier han i en uttalelse.

– Det har vært en stor ære å spille i klubben i seks år. Klubben har vist meg stor respekt, og jeg er veldig glad for å være her, sier han videre.

Han har blitt kåret til årets spiller i Tottenham i to sesonger. Tottenham innleder Premier League-sesongen mot regjerende mester Manchester City.

[ Populær unggutt signerte langtidsavtale med Arsenal ]