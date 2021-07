Premier League gjør nye forandringer på bruken av VAR til neste sesong

Premier League-sesongen åpner med kampen mellom Brentford og Arsenal 13. august. I den anledning har ligaen revidert reglene og bruken av videodømmingsverktøyet VAR, skriver Sky Sports.

En av nyvinningene er at det skal brukes tykkere linjer når offside skal sjekkes med VAR. Håpet er at man da unngår de aller mest marginale offsideavgjørelsene, der det praktisk talt er umulig å bedømme om en spiller er i offside eller ikke.

Som i EM, kommer ikke publikum til å få se prosessen der VAR-dommerne setter linjene når de sjekker offsideavgjørelser. Før endringen kommende sesong, var Premier League den eneste store ligaen som viste dette.

Det åpner også for at man kan gjøre noe annet man gjorde i EM. Der ble man stående med dommerens opprinnelige avgjørelse dersom offsiden var for marginal til at VAR kunne finne en fasit.

[ Ajer fullførte Premier League-overgangen: – Guttedrømmen går i oppfyllelse ]

Ikke like effektivt

Det blir derimot mest sannsynlig ikke like raske offsideavgjørelser av VAR som i EM, der man hadde et eget VAR-team til å sjekke offside.

Uefa ansatte dobbelt så mange dommere enn vanlig til hver kamp i EM. Det skal ikke Premier League ha nok kvalifiserte dommere til å kunne gjennomføre.

Mål som kommer etter en ufrivillig hands i oppbyggingen av spillet, vil ikke lenger fjernes av VAR. Annullering skjer bare dersom handsen enten fører direkte til mål eller skaper sjansen som fører til mål.

Tolkningen av hva som defineres som straffbar hands har også blitt omskrevet. Endringen ser ut til å gjøre at det som kan defineres som naturlig stilling blir utvidet.

[ Populær unggutt signerte langtidsavtale med Arsenal ]

Mer bruk av skjønn

Hele regelen lyder slik:

– En spiller blir bedømt til å ha gjort kroppen unaturlig større når posisjonen til hånden/armen deres ikke kommer som en konsekvens av, eller kan forsvares med, spillerens kroppsbevegelse i den gitte situasjonen. Ved å ha hånden i en slik posisjon, risikerer spilleren at hånden/armen blir truffet av ballen og blir straffet for det.

I korte trekk åpner det for at hendene og armene til spillerne kan bedømmes til å være i en naturlig posisjon også når de ikke er rett ned ved siden av kroppen.

Sky Sports skriver at det fortsatt vil være gråsoner rundt om det er naturlig stilling eller ikke, men at den nye tolkningen vil føre til at dommerne kan bruke mer skjønn når de bedømmer handssituasjoner.

[ Klaesson flyr til Leeds for å gjennomføre medisinsk sjekk neste uke ]

Tre innbyttere

Premier League valgte å gå tilbake til å bare tillate tre innbyttere foran forrige sesong, etter at det var tillatt med fem bytter etter koronapausen i den smitteutsatte 2019/20-sesongen.

De andre toppligaene fortsatte med å tillate fem innbyttere, mens Premier Leagues valg om å gå tilbake til bare tre ble kritisert av blant andre Liverpool-trener Jürgen Klopp og Manchester City-sjef Pep Guardiola.

Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB) vil fortsatt la ligaene som ønsker det fortsette med fem innbyttere, noe Bundesliga kommer til å gjøre, ifølge The Athletic.

Det gjør de ikke i det engelske fotballsystemet, der også klubbene på nivå to, tre og fire nå går tilbake til kun tre bytter per kamp.

[ Son forlenger til 2025 med Tottenham ]