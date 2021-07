Moussa Njie klar for Sandefjord

Njie spilte 16 minutter for Odd mot Molde 25. august 2019. Siden den gang har kantspilleren vært skadd og klubbløs. Det var i det nevnte oppgjøret mot Molde at Njie ble skadd.

Den tidligere Vålerenga-spilleren fra Holmlia, fikk tre ligakamper for VIF tilbake i 2013 og 2014 og to cupkamper i 2015. Han slo gjennom i Stabæk, der han gjorde sakene sine godt i 2016, 2017 og halve 2018. Det gjorde at han ble solgt til Partizan Beograd, men der sa det stopp med bare to kamper.

Njie trente med Stabæk igjen i mars 2021, men fikk påvist covid-19 etter bare en ukes prøvespill. Han fikk ikke kontrakt med bæringene og har vært klubbløs siden, men nå blir han å se i Sandefjord-drakt ut sesongen.

[ Selvmål i veien for ny Sandefjord-seier: – Viser en bra «attityde» ]