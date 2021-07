Rosenborg vant 2-0 på Island i kvalifiseringen til conferenceligaen

Med et slikt utgangspunkt bør RBK ta seg greit videre til neste kvalikrunde. Der blir enten slovenske Domzale eller finske Honka motstander.

Det var lenge blekt det Rosenborg hadde å komme med i Hafnarfjördur. I første omgang kom gjestene bare til noen halvfarlige muligheter.

Først etter at FH hadde fått en scoring annullert få minutter etter hvilen, ble det mer sving over Åge Hareides menn.

[ Molde imponerte i ny europacup – slo Servette 3-0 i kvalifiseringen ]

Med hodet igjen

I det 61. minutt nikket Holse inn et strøkent innlegg fra Adam Andersson. For andre kamp på rad scoret dansken med hodet. 22-åringens headinger er ikke kjent for å være de mest målfarlige, men de siste dagene har de vært et godt RBK-våpen.

Med scoringen var Rosenborg på gang, og ti minutter senere doblet Dino Islamovic til 2-0. Svensken dunket ballen i nettaket fra kloss hold med desperate islendingene rundt seg.

FH hadde sine sjanser i kampen. Etter ni minutters spill traff Eggert Jonsson stolpen, og tidlig i annen omgang hadde vertene en scoring annullert for offside.

[ Vålerenga ble rundspilt og sendt hjem som slakt fra Belgia ]

Gammel kjenning

På tampen var tidligere Rosenborg-spiller Matthias Vilhjalmsson svært nære en redusering, men André Hansen kom ut og reddet forsøket fra FH-kapteinen.

Returoppgjøret spilles på Lerkendal torsdag i neste uke. Conferenceligaen er en nyvinning fra Uefa og er på et lavere nivå enn Champions League og europaligaen.

RBK var ikke eneste norske lag i aksjon på Island torsdag kveld. I hovedstaden Reykjavík vant Bodø/Glimt 3-0 over Valur.

[ Berg scoret to i Glimts 3-0-seier borte mot islandske Valur ]

Kampfakta:

Conferenceligaen fotball menn torsdag, 2. kvalifiseringsrunde 1. kamp:

Valur (Island) – Bodø/Glimt 0-3 (0-1)

Mål: 0-1 Ulrik Saltnes (40), 0-2 Patrick Berg (str. 51), 0-3 Berg (55).

Dommer: Vitor Ferreira, Portugal.

Gult kort: Birkir Mar Sævarsson, Patrick Pedersen, Valur, Marius Lode, Bodø/Glimt.

Lagene :

Valur (4-4-1-1): Hannes Thór Halldórsson – Birkir Mar Sævarsson, Sebastian Starke Hedlund, Rasmus Christiansen, Johannes Vall – Kaj Leo í Bartalsstovu (Andri Adolphsson fra 65.), Christian Køhler (Arnór Smárason fra 80.), Birkir Heimisson, Gudmundur Andri Tryggvason (Tryggvi Haraldsson fra 88.) – Kristinn Freyr Sigurdsson (Sverrir Páll Hjaltested fra 65.) – Patrick Pedersen (Sigurdur Egill Lárusson fra 80.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Lode (Sigurd Kvile fra 90.), Marius Høibråten (Morten Konradsen fra 72.) – Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Sebastian Tounekti (Elias Kristoffersen Hagen fra 90.), Erik Botheim (Lasse Nordås fra 77.), Hugo Vetlesen (Axel Lindahl fra 77.).

Returkampen spilles 29. juli i Bodø.