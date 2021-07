Medier: Søderlund blir Brann-spiller

Det går mot en overgang for den mangeårige landslagsspissen etter flere dagers forhandlinger. Ifølge TV 2 er Søderlund klar for Brann, mens BT skriver at overgangen trolig blir ferdigstilt i løpet av torsdagen.

TV 2 erfarer at Søderlund signerer en kontrakt som gjelder ut 2022-sesongen. Han har vært koblet til Brann siden han forlot den tyrkiske klubben Caykur Rizespor for en snau måned siden.

Brann blir Søderlunds tredje klubb på toppnivå i Norge. Han har tidligere spilt for Haugesund og Rosenborg.

Spissen dro fra Rosenborg til svenske Häcken i februar i fjor, før han igjen byttet klubb til Caykur i Tyrkia på nyåret i år. Kontrakten der ble avsluttet i slutten av juni.

Nå skal haugalendingen forsøke å skyte Brann til fornyet kontrakt i Eliteserien. Laget ligger nest sist i ligaen med sju poeng fra 14 kamper.

Brann spiller cupkamp borte mot Bjarg lørdag. 15. august venter neste eliteseriekamp hjemme mot Sandefjord.

