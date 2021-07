Birger Meling klar for Rennes

Den norske venstrebacken har skrevet under en treårskontrakt med den franske klubben. Det melder Rennes på sitt nettsted.

Rennes endte på 6.-plass forrige sesong og skal spille kvalifisering til conferenceligaen. Laget har flere store talenter, deriblant Edouard Camavinga som er høyaktuell for overgang til en av Europas største fotballklubber.

Meling gjorde sakene sine svært bra i Nimes til tross for nedrykket. Han sto for to mål og tre målgivende pasninger forrige sesong. Før det var han blant Eliteseriens beste spillere i Rosenborg.

(©NTB)