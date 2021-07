FA med uavhengig etterforskning: – Vil komme til bunns i hva som skjedde på Wembley i EM-finalen

– Vi er fast bestemt på å komme til bunns i hva som skjedde utenfor og innenfor Wembley på EM-finalen søndag 11. juli, heter det i pressemeldingen fra FA på Twitter.

I forkant av finalen var det opptøyer og kasting av diverse ting på gatene utenfor Wembley, før rundt 100 billettløse supportere prøvde å bryte seg inn på stadion.

Det vil bli gjort en uavhengig etterforskning av hendelsene, der FA skal motta en rapport på funnene.

– Det som er viktig med funnene er å forsikre oss at det kan tas lærdom fra det og at slike forkastelige scener aldri kan gjentas. Vi fortsetter å jobbe med myndighetene for å støtte deres jobb med å identifisere de som er ansvarlige, avslutter FA.

