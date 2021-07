Danske spillere kastet opp før Belgia-kampen

Overfor Danmarks Radio forteller Hjulmand åpenhjertig om hvor preget både han og spillerne var da de skulle møte Belgia fem dager etter at Eriksen falt om med hjertestans på banen i EM-åpningen mot Finland.

Eriksen overlevde den dramatiske episoden, men den satt godt i lagkameratene hans inn mot Belgia-møtet. Likevel gikk danskene rett i angrep og tok ledelsen før to minutter var spilt mot laget som topper Fifa-rankingen.

[ Danmarks Christian Eriksen hadde Simon Kjær som ilte til for å hjelpe. På desken i Dagsavisen hadde vi Sturla da kollega Roger trengte det som mest ]

– Det er en gåte for meg at vi kunne gå inn og fyre til på den måten, sier Hjulmand og forteller at enkelte spillere tvilte på om de skulle spille kampen, og at noen av dem kastet opp i garderoben.

Landslagssjefen tror imidlertid at støtten fra rundt 25.000 rødkledde tilskuere på tribunene i Parken hadde sitt å si.

– Vi kunne se og merke oppbakkingen, og den hjalp oss med å finne mening i en situasjon som ikke ga noen mening. Jeg tror det var akkurat det som gjorde at vi kunne komme i gang igjen, sier Hjulmand.