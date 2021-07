Bodø/Glimts drøm om Champions League knust – tapte også bortekampen mot Legia Warszawa

Det betyr at Bodø/Glimts Champions League-eventyr er over, og det nesten før det hadde startet. De ble et nummer for små over to kamper mot det polske mesterlaget, og foran 18.000 elleville hjemmefans ble det for tøft.

Likevel er ikke Europa-eventyret til Glimt ute. De havner nå i den andre kvalifiseringsrunden til nyoppstartede Conference League. Der venter islandske Valur.

Molde, Rosenborg og Vålerenga skal også ut i den andre kvalifiseringsrunden. Kampene spilles 22. og 29. juli.

Store Glimt-muligheter

Bodø/Glimt startet best i Polen og eide banespillet de første minuttene. 18 minutter var spilt da Sondre Brunstad Fet slo perfekt inn i boks. Erik Botheim var noen millisekunder for sent ute i det som kunne blitt en drømmestart for Glimt.

Minuttet etter var det Fet selv om var på farta. Midtbanemannen hamret til fra 20 meter, men skuddet gikk like utenfor.

Så, etter 33 minutter, var det smått utrolig at ikke Botheim satte inn 1-0 til de gulkledde gjestene. Et innlegg fra Alfons Sampsted fant Botheim på tre meter, helt upresset. Spissen skjøt nærmest ut til innkast.

Kontring og Legia-mål

Og da skjedde det som måtte skje – kontring et par minutter senere og 1-0 til Legia. Luquinhas fikk ball ute på venstre, danset rundt med Brede Moe og satte ballen under Glimt-keeper Nikita Khajkin. Det var også stillingen til pause

De første 23 minuttene av den andre omgangen var sjansefattige. Så smalt det. Innbytter Sigurd Kvile headet i tverrligger etter en corner.

Flere farligheter klarte ikke Glimt å skape, og på overtid satte Tomas Pekhart inn 2-0 fra kloss hold. Dermed ble det tap og mesterligaexit for nordlendingene.

