Straffehelten kåret til EMs beste spiller

22-åringen fra Napoli slapp ikke inn et eneste mål i gruppespillet av turneringen, og slapp kun inn fire scoringer totalt.

Donnarumma ble den store helten i både semifinalen mot Spania og finalen mot England, hvor han reddet de avgjørende straffesparkene som til slutt sendte «Gli Azzurri» til topps i turneringen. Etter finalen ble det klart at Uefa har vurdert sisteskansen som turneringens beste spiller.

[ Han ble kåret til beste unge spiller i EM ]

Italia-kaptein Giorgio Chiellini trakk sammenligningen med navnebror og keeper-legende Buffon etter snuoperasjonen på Wembley.

– Jeg er heldig fordi jeg har spilt med Gianluigi Buffon. Nå har jeg spilt med Gianluigi Donnarumma, og det er det samme, sa kapteinen til ITV.

Den 196 centimeter høye burvokteren, som er født i 1999, har allerede logget 32 opptredener for Italia og hele 215 senior kamper for AC Milan.

Donnarumma er for øyeblikket bosmanspiller etter at kontrakten hans med AC Milan utløp 1. juli. Det er ventet at italieneren blir presentert som PSG-spiller i løpet av kort tid.