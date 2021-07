Southgate-kritikk etter at unggutter misset straffer: – Helt og holdent på mine skuldre

Gareth Southgate har fått mye ros for måten han har ledet England til den første finalen siden 1966, men han får kritikk for å ha latt to unggutter skyte de to siste straffesparkene. Også lagets mer rutinerte spillere får kritikk.

– Om du er (Raheem) Sterling eller (Jack) Grealish så kan du ikke sitte der og la en unggutt gå fram og ta straffe før deg. Du kan det bare ikke. Du kan ikke la en sjenert 19-åring gå fram, sa ekspertkommentator Roy Keane i ITVs sending.

– De andre har mye mer erfaring. Sterling har vunnet trofeer. Han må stå opp og ta ansvar.

Southgate sa til BBC at valget at straffeskyttere var fullt og helt hans ansvar.

– Jeg velger ut fra det jeg har sett på trening, og det er helt og holdent på mine skuldre, sa han.

– Vi hadde forberedt oss godt, men dessverre greide ikke guttene å avgjøre. Men ingen er alene. Vi er sammen om alt, og vi må alle dele ansvaret for at vi ikke vant i dag.

For 25 år siden misset han selv det avgjørende straffesparket da England tapte EM-semifinalen mot Tyskland på Wembley. Søndag misset Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Sako da Italia vant EM-finalen. Ingen av dem var født i 1996.

Southgate var selv ikke født da England vant sin eneste tittel, VM-gullet i 1966.

– Vi er enormt skuffet, for spillerne har vært absolutt fantastiske i dette sluttspillet. De ga absolutt alt i finalen og løp til de var helt ferdige, sa Southgate til BBC.

– Til tider spilte de veldig bra, men i perioder tok vi ikke godt nok vare på ballen. Likevel har jeg ikke noe å klandre dem. Det har vært en fryd å jobbe med dem, og vi har kommet lenger enn noe England-lag på svært lenge. Likevel er det mye smerte i garderoben i kveld.

Lagkaptein Harry Kane og Harry Maguire scoret på Englands to første straffer. 23-årige Marcus Rashford, også han en spiller med erfaring, misset den tredje. Kane vil ikke klandre noen.

– Alle kan misse en straffe. Vi vinner sammen og taper sammen, og vi kommer til å vokse på dette. Det vil gi oss økt motivasjon til å gjøre det bra i VM neste år, sa han til BBC.

