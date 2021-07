Magisk kveld for ringreven Chiellini: – En drøm som blir virkelig

– Vi fikk den verst tenkelige start, da England scoret etter to minutter. Publikum øste all sin energi over England, men vi beholdt roen, og etter et kvarter begynte vi å spille. Vi fant de rette pasningene og kontrollerte kampen, og det var veien til seier, sa han til ITV.

Hele England håpet at Harry Kane skulle få hente EM-trofeet på Wembley, men i stedet havnet det i Chiellinis hender, før han raskt delte det med sine lagkamerater.

Italienerne viste klasse ved å danne æresvakt for Englands spillere da de skulle hente sine sølvmedaljer, og så ved å la langtidsskadde Leonardo Spinazzola bli førstemann fram for å hente sin medalje. Venstrebacken som var blant EMs stjerneskudd tok seg dit på krykker etter at hælsenen røk i kvartfinalen.

Tross sin dominans greide ikke Italia å få inn et vinnermål, og avgjørelsen måtte falle i straffesparkkonkurranse. Den avgjorde Gianluigi Donnarumma med to redninger.

– Jeg var så heldig å få spille foran Gianluigi Buffon. Nå spiller jeg foran Gianluigi Donnarumma, og det er like trygt, sa Chiellini.

– EM-tittelen er en drøm som blir virkelig. Det er magi, sa han.

[ Italia knuste Englands titteldrøm – vant straffedramaet på Wembley ]