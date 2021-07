Englands ventetid er over – etter 20.070 dager

Søndag kveld skal fotballens hjemland omsider spille en stor finale igjen, for første gang siden England vant VM-finalen på Wembley 30. juli 1966.

– For 55 år siden var jeg så heldig å få dele ut VM-trofeet til Bobby Moore, og jeg så hva det betydde for spillerne, lederne og støtteapparatet å nå og vinne finalen i en stor fotballturnering. Jeg gratulerer dere og ønsker lykke til i EM-finalen, skrev dronning Elizabeth i en hilsen til landslaget dagen før finalen mot Italia.

Hun overrakte ikke bare Jules Rimet-trofeet til Moore i 1966, men EM-trofeet til Jürgen Klinsmann da fotballen kom «hjem» igjen i 1996, og Tyskland vant EM-finalen på Wembley etter å ha slått England i semifinalen.

Nye 25 år senere ventes ikke den 95-årige dronningen til Wembley. Hun vil la barnebarnet William representere kongefamilien. Det blir opp til ham å dele ut trofeet til Harry Kane eller Giorgio Chiellini, avhengig av kampens utfall.

Rivalene har fråtset

England har aldri slått Italia i et EM- eller VM-sluttspill, og etter Englands VM-triumf i 1966 har de andre store fotballnasjonene forsynt seg grådig av premiefatet.

Etter Englands eneste tidligere finale og tittel har Brasil og Tyskland vunnet VM tre ganger hver, Argentina, Frankrike og Italia to ganger hver, Spania en gang.

I EM har England aldri tidligere tatt seg til finale. Nærmest var man med semifinaletap i 1968 og 1996.

Siden Geoff Hurst skjøt England til VM-gull med hattrick i finalen mot Vest-Tyskland for 55 år siden har det blitt tysk EM-triumf tre ganger, fransk og spansk to ganger hver, mens Italia, Tsjekkoslovakia, Nederland, Danmark, Hellas og Portugal har tatt pokalen en gang hver.

England vil med seier søndag bli første lag som vinner EM på hjemmebane siden Frankrike i 1984, og samtidig slutte seg til Italia (VM 1934, EM 1968) og Frankrike (EM 1984, VM 1998) som eneste nasjoner med både VM- og EM-triumf på egen arena.

Samtidig vil England da fortsatt kunne skryte av at landslaget aldri har tapt en finale. Blant andre nasjoner som har vært i mesterskapsfinale deler de den statusen med Danmark og Hellas.

Chelseas helgardering

Andre fakta før søndagens finale:

* Chelsea får uansett europamestere. Klubben har Ben Chilwell, Reece James og Mason Mount i Englands tropp, Emerson og Jorginho i Italias. Vinnerne slutter seg til de 12 som tidligere har opplevd å vinne mesterligaen og EM i samme år.

* Godt nytt for Italia? Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci spilte EM-finalen i 2012, da Italia tapte 0-4 for Spania. Tidligere har 22 spillere vært med i to EM-finaler. Ingen av dem tapte begge.

* Gareth Southgate har vært på banen eller trenerbenken i 12 EM-kamper. Hele 10 av dem er spilt på Wembley (en hver i Charleroi og Roma).

* Begge finalelagenes landslagssjef var som best i EM-semifinale som spiller. Roberto Mancini og Italia tapte 0-2 for Sovjetunionen i 1988, Gareth Southgate og England i straffesparkkonkurranse for Tyskland i 1996 (da Southgate misset det avgjørende sparket). Nå er begge i finale for første gang.

* Italia ble europamester i 1968. Vinner laget finalen, blir det lengste tidsrom mellom to EM-titler, 53 år. Spania vant med 44 års mellomrom i 1964 og 2008.

