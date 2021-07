Brochmann ferdig i Mjøndalen: – Skal ikke legge skjul på at jeg lengter hjem

– Jeg skal ikke legge skjul på at både jeg og kona lengter hjem nå. Det er fem år siden hun kom hit, og med en sønn på to og et halvt år og nytt barn på vei, så er det på tide å reise hjem, sier Brochmann til klubbens hjemmesider.

Brochmann har vært i Norge siden 2011, da han spilte for Sogndal. I 2017 og halve 2018 var han en viktig brikke for Stabæk, mens det har blitt spill for Mjøndalen siden august 2018.

– Vi visste at han og familien lengter hjem, og selv om vi aller helst vil beholde en så god spiller i klubben, så ønsker vi ikke å stå i veien for familiens ønske. Når han er i form, er han kanskje den beste enkeltspilleren vi har, og han har i tillegg veldig mye kompetanse innen fotball, sier trener Vegard Hansen.

Denne sesongen ble det ni eliteseriekamper og ett mål for Brochmann. Totalt fikk han 74 kamper for bruntrøyene.

– Tonny er en spiller jeg har pratet mye fotball med. I tillegg til å ha vært en veldig god spiller, vil jeg legge til at han også er en fantastisk type som har passet veldig godt inn i miljøet. Tonny vil bli savnet på alle måter.

