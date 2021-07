Foden måtte stå over treningen med «en liten skade», melder det engelske fotballforbundet ifølge nyhetsbyrået DPA.

Den 21 år gamle midtbanespilleren var den eneste som måtte stå over lagets siste trening før finalen på Wembley søndag.

Landslaget skal reise fra basen i Burton on Trent til London senere lørdag. Foden startet de to første kampene i mesterskapet mot Kroatia og Skottland, før han satt på benken mot Ukraina og Tyskland. I semifinalen mot Danmark ble det et 26 minutters langt innhopp.

England straffes etter bruk av laserpenn og annen tribuneoppførsel

England får en bot på 30.000 euro etter at supporterne på Wembley tok i bruk laserpenn, avfyrte fyrverkeri og buet under den danske nasjonalsangen.

I tillegg til bruk av pyroteknikk på stadion og buing under Danmarks nasjonalsang, var det en tilskuer som tok i bruk en laserpenn i forsøk på å forstyrre Danmarks keeper Kasper Schmeichel under onsdagens semifinale i EM.

Summen tilsvarer litt over 300.000 kroner.

Schmeichel ble forstyrret av laserpennen da England skulle ta det som ble det avgjørende straffesparket i kampen. England slo ut Danmark etter å ha vunnet 2-1 etter ekstraomganger.

Schmeichel reddet riktignok straffesparket, men returen ble satt i mål av straffetaker Harry Kane og England tok en ledelsen de holdt på hele veien til EM-finale.

Søndag kveld klokken ni spiller England EM-finale mot Italia. I likhet med semifinalen mot Danmark onsdag, spilles søndagens finale også på Wembley.

