Flere medier: Eirik Kjønø blir ny Stabæk-trener

Også lokalvisen Budstikka melder at Stabæk har landet på den interne løsningen.

– Jeg ønsker ikke å si noe om dette nå. Vi får heller snakkes senere, sier Kjønø til TV 2.

Det er ingen overraskelse at Kjønø er mannen som blir presentert på Nadderud. Ansettelsen har ligger i kortene etter at bærumsklubben skilte lag med Jönsson sist søndag.

Stabæk har kalt inn til pressekonferanse klokka 14.00 fredag.

Kjønø er ansett å være et av landets største trenertalenter. Han tok Grorud opp til 1. divisjon i 2019, og i fjor greide han å holde oslolaget oppe på nest øverste nivå.

Han ble i februar hentet til Stabæk som ny assistenttrener. Under et halvt år senere tar Kjønø selv over hovedansvaret.

Stabæk ligger nest sist i Eliteserien med kun seks poeng på ti kamper. Jönsson ble meldt ferdig i klubben etter 0-2-tapet hjemme mot Sandefjord sist helg.

