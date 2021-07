Bodø/Glimt tapte hjemme mot Legia Warszawa i Champions League-kvalifiseringen

Bodø/Glimt har et tøft utgangspunkt i første runde av Champions League-kvalifiseringen. Bortemålsregelen er skrotet, men Legia har fordelen før sin hjemmekamp.

Pernambucos redusering til 2-3 etter 78 minutter redder et lite håp om avansement for Glimt. Erik Botheim scoret i første omgang, etter at Luquinha og Mahir Emreli hadde gitt gjestene en drømmestart med 2-0.

Emreli scoret også 3-1-målet i 2. omgang, før Pernambuco headet inn målet som gir Glimt håp.

Men med tre baklengs hjemme, må Glimt heve seg i bortekampen Hvis ikke slutter laget seg til Molde, Vålerenga og Rosenborg i kvalifiseringen til den nye conferenceligaen.

Onsdag slet Glimt med å få til et angrepsspill på nivå med det gjestene leverte, samtidig som det var store hull i forsvaret.

Morten Ågnes Konradsen fikk rødt kort etter to gule åtte minutter før full tid.