8000 dansker på Wembley

Antallet er høyere enn anslagene for noen dager siden. Danmarks fotballforbund (DBU) uttalte i helgen at det kom til å bli 5000 billetter for danske fans. Siden ble det hevet til 7900.

På kampdagen opplyser DBU at den danske Wembley-andelen er utsolgt.

Det er dansker bosatt i Storbritannia som slipper inn på gigantarenaen i London. Britiske innreiserestriksjoner gjør det umulig for tilreisende fra Danmark å entre Wembley.

VIP-gjester får unntak fra karantenereglene. Dermed slipper Danmarks kronprinspar, Fredrik og Mary, inn på EM-arenaen. Det samme får de 40 utvalgte supportere DBU har invitert med seg til London.

Wembley tar 90.000 tilskuere når stadionet er fullsatt. I semifinalene er grensen på 60.000, og engelske fans vil utgjøre en stor majoritet i kveldens kamp.

