Slik vil Wenger overbevise Uefa om nye VM-planer

Etter at det under Fifa-kongressen i mai ble vedtatt å undersøke muligheten for å arrangere verdensmesterskapet i fotball med to års mellomrom, har Wenger planene klare.

Nå handler det om å få Uefa og europeisk fotball med på laget. Wenger har de siste årene vært utviklingsdirektør i Fifa.

– Hvis du vil forbedre kvaliteten til kampene som spilles rundt om i verden, er det verdt å vurdere denne løsningen, sier Wenger i et intervju med tyske Kicker.

Fifa har allerede vedtatt at VM skal utvides med 16 lag fra og med 2026 (fra 32 til 48).

For å hindre en mulig konflikt med Uefa, som arrangerer EM hvert fjerde år, foreslår Wenger blant annet å innføre én lang landslagspause i løpet av sesongen. Han ser for seg at landslagene møtes til én stor samling som varer hele oktober, hvor de da spiller alle kvalifiseringskampene til neste års mesterskap.

Spillerne vil bli garantert en hvileperiode etter kvalifiseringen.

– Det vil bety mindre reising for spillerne, mer forutsigbarhet og kontinuitet for alle parter, og mindre sjanse for alvorlige skader, sier Wenger og legger til:

– Se for deg dette formatet: VM i 2026 spilles i USA, Mexico og Canada, 2027 vil det være EM, også vil VM arrangeres på ny i 2028.

71 år gamle Wenger var manager for Arsenal i hele 22 år. Han ga seg som trener etter 2017/18-sesongen. Franskmannen ledet «The Gunners» til blant annet tre Premier League-titler og sju FA-cuptitler.

