RBK-spiller reagerer på «hore»-sang: VIF lover å rydde opp

Andreassen har lagt ut et videoklipp på Twitter, der man kan høre ordet bli brukt av en Vålerenga-supporter i toppkampen som Rosenborg vant 2-1.

– «Skyter som ei hore», er det kødd? spør Andreassen på Twitter.

I videoen kan det høres ut som om supporten synger «solgt deg som en hore», og det er også forklaringen folk som var til stede gir. De sier at mannen mente å peke på at Trondheims-Ørn ble til Rosenborg Kvinner.

VIF Kvinner svarer på meldingen og lover å ta grep.

«Dette er uakseptabel språkbruk som klubben tar avstand fra. Vi har vært i kontakt med supporterne og kommer til å følge opp dette videre», skriver Vålerenga.

Hei Cecilie og @RBKvinner

Dette er uakseptabel språkbruk som klubben tar avstand fra. Vi har vært i kontakt med supporterne og kommer til å følge opp dette videre. — Vålerenga Fotball Kvinner (@VIFDamer) July 5, 2021

[ VIF med bittert tap på overtid etter straffebom (+) ]

Indrejustis

Daglig leder i Vålerengas kvinnelag, Harriet Rudd, vil mandag ikke svare på spørsmål om hva slags konsekvenser supporteren vil få, men sier til NTB at hun vil komme tilbake til dette i løpet av uken.

Talsmann for Klanen, Erling Rostvåg, sier at supporterne som var på stedet ikke ble med på sangen, og at de i stedet hysjet på mannen.

– Indrejustisen blant supporterne står seg til en tier i denne situasjonen, sier Rostvåg til NTB.

[ VIF-jentene møter lag fra Kosovo i Champions League ]

Vil unngå kjønnslada ord

Han legger til at ordet hore ofte blir brukt i fotballen, for eksempel i slengbemerkninger fra fans til spillere som har gått til en annen klubb.

– Det er en fordel hvis man kan unngå kjønnslada ord på en kvinnekamp. Det går sport i å fornærme folk på tribunen, men det går an å velge sine ord med omhu. Med over 140 sanger å velge mellom, må det være mulig å finne en uten det ordet, sier Rostvåg.

Han sier at Klanen har vært i kontakt med Vålerengas kvinnelag om saken, og at Klanen vil stille opp hvis laget ber om hjelp for å løse situasjonen.

Toppkampen ble svært dramatisk. Rosenborg sikret seieren med et sent mål av Sarah Kanutte Forsnes, etter at Vålerenga blant annet hadde misbrukt et straffespark.

[ Bizet Ildhusøy om PSG-interessen: – Kjempekult ]