Nye lettelser i breddeidretten satt på vent

Det var mandag ventet nye lettelser med innføringen av fjerde og siste trinn i regjeringens gjenåpningsplan, men statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde i stedet at man holder igjen.

Årsaken er usikkerhet rundt spredningen av deltavarianten av koronaviruset og vaksineforsyning.

Det betyr at for eksempel klubber i lavere divisjoner i fotballen må vente videre på klarsignal. Forrige måned ble det lov til kamper innenfor samme region eller krets, men foreløpig blir det ikke åpnet for å la voksne breddeutøvere konkurrere utenfor sitt eget område.

Heller ikke anbefalingen om 1 meters avstand ble opphevet mandag. Forrige måned fikk breddeidretten for voksne over 20 år samme unntak som toppidretten hadde hatt i ett år.

I trinn tre ble det satt et tak på 30 personer i samme gruppe innendørs og 40 utendørs. Den begrensningen vedvarer.

Toppidretten fikk allerede i forrige runde lov til å drive som normalt både ute og inne. Det åpnet for seriespill også utenom fotballen.

