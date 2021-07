Serielederen fikk første poengtap på seks kamper

Det skulle ta hele 73 minutter før oppgjørets første og eneste scoring kom. Til gjengjeld skulle det da eksplodere i Sarpsborg. Molde måtte betale for passivt spill og misbrukte sjanser.

Et innlegg fra kanten fant foten til Ibrahima Kone, som sendte ballen høyt opp i luften, en sprellende Andreas Linde klarte ikke å avverge at innbytter Steffen Lie Skålevik headet inn 1-0.

Det var Sarpsborg første hjemmeseier i årets sesong.

– Det var deilig. Jeg headet den i stolpen i forrige kamp, så det var godt å få den i mål denne gangen, sa matchvinner Skålevik til Discovery.

De siste årene har vært tøffe for Skålevik, som har slitt med både spilletid og scoringer. Han var lettet etter kampen.

– Det har vært to tunge år for min del, men jeg har jobbet steinhardt for å snu det. Jeg har fått gleden tilbake med fotball.

Stillingskrig

Sarpsborg kom til kampen etter 1-4-nederlaget mot Vålerenga tidligere i uken. Søndag holdt de bedre stand, og i første omgang ble det en ren stillingskrig.

Ohi Omoijuanfo ble i helgen meldt klar for serbiske Røde Stjerne, men han skal spille for Molde ut sesongen. Serielederen var ikke på det nivået vi er vant med å se dem, og toppscorer Ohi var nærmest usynlig før pause.

MFK hadde imidlertid de største sjansene, der Ola Brynhildsen var nærmest tidlig. Gjestene presset på mot slutten og fikk flere muligheter til å utligne.

– Skuffende

I pausen var Molde-trener Erling Moe misfornøyd med flyten i spillet, og mente at det gikk for sakte med bortelaget. Etter kampen hadde han ikke endret mening.

– Vi kom aldri i gang. Det var mye oppstykket. Ikke på langt nær en topprestasjon, sa Moe til Discovery.

Fredrik Aursnes var enig i det.

– Det var skuffende. Kombinasjonene satt ikke helt, sa Aursnes.

Poengtapet var Moldes første på seks kamper. Det ville ikke Aursnes legge for mye i.

– Vi er ikke så bekymret over det. Vi er i god form, konstaterte han.

På tampen ble Anton Salétros utvist. Han fikk sitt andre gule kort for filming. Men Molde klarte ikke å utnytte det i sluttminuttene. Dermed endte det 1-0 til Sarpsborg.

Resultatet betyr at Sarpsborg fikk med seg tre svært viktige poeng, og tok seg med det opp på 12.-plassen. Molde leder fortsatt Eliteserien med to poeng ned til toer Bodø/Glimt.

I neste kamp skal Sarpsborg på besøk til Sandefjord, som slo Stabæk 2–0 søndag. Molde på sin side møter Odd.

KAMPFAKTA

Sarpsborg 08 – Molde 1-0 (0-0)

Sarpsborg stadion: 2000 tilskuere.

Mål: 1-0 Steffen Lie Skålevik (74).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Joachim Thomassen, Anton Salétros, Joachim Soltvedt, Sarpsborg, Ohi Omoijuanfo, Molde.

Rødt kort: Anton Salétros (89), Sarpsborg.

Sarpsborg (3-4-3): Anders Kristiansen – Magnar Ødegaard, Bjørn Inge Utvik, Ben Karamoko – Joachim Soltvedt (Steffen Lie Skålevik fra 62.), Laurent Mendy (Emil Pálsson fra 68.), Nicolai Næss, Joachim Thomassen – Ole Jørgen Halvorsen (Sulayman Bojang fra 62.), Ibrahima Koné (Sebastian Jarl fra 83.), Anton Salétros.

Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Stian Gregersen (Erling Knudtzon fra 68.), Martin Bjørnbak, Sheriff Sinyan, Birk Risa (Kristoffer Haugen fra 78.) – Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain (Magnus Wolff Eikrem fra 68.) – Eirik Ulland Andersen (Mathis Bolly fra 78.), Emil Breivik, Ola Brynhildsen (Eirik Hestad fra 46.) – Ohi Omoijuanfo.

Eliteserien menn søndag, 11. runde:

Stabæk – Sandefjord 0-2, Haugesund – Tromsø 3-0, Lillestrøm – Mjøndalen 2-1, Odd – Rosenborg 2-2, Sarpsborg – Molde 1-0.

Senere kampstart: Strømsgodset – Vålerenga (20.00).

Spilt lørdag: Bodø/Glimt – Viking 2-2.

Spilles mandag: Kristiansund – Brann.