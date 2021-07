Odd skapte knapt sjanser, men klarte å berge 2–2 helt på tampen av en omgang der Rosenborg var mest interessert i å forsvare 2-1-ledelsen fra første omgang. Tobias Lauritsen fikk trillet ballen i mål etter 90 minutter.

– Det er fantastisk, for vi maler og maler på og spiller mot en lav blokk i andre omgang. Rosenborg hadde ikke spill i det hele tatt etter pause, sa Odd-trener Jan Frode Nornes til Discovery.

Det har stormet rundt Rosenborg, og fredag varslet Åge Hareide at han pensjonerer seg etter sesongen. Det er nå tre tap og to uavgjorte for RBK de siste kampene.

– Det er klart at det er sånt som skjer. De får slått et innlegg og det blir klynge. Vi ble litt for baktunge i den andre omgangen. Vi sto lavt og forsvarte oss lavt, sa Hareide til Discovery.

– Vi spiller en veldig god første omgang og har egentlig full kontroll. I den andre blir vi altfor lave. Det er selvfølgelig ufattelig surt at den går inn på slutten der, sa Kristoffer Zachariassen.

Rotet bort

Mot Odd fikk Hareide svar fra spillerne i første omgang. Da brukte han Edvard Tagseth og Zachariassen i sine beste posisjoner som indreløpere.

I andre omgang endret han på det, og RBK-laget ble liggende dypt og rotet bort to poeng.

– Det er mye positivt, men den andreomgangen er ikke god nok, sa Zachariassen.

Dino Islamovic og Kristoffer Zachariassen scoret hvert sitt mål i første omgang, mens et balltap førte til at Gilli Rólantsson scoret et flott langskudd for Odd.

Rosenborg ligger på sjetteplass med 16 poeng på 12 kamper. Opp til Molde er det ti poeng. Odd ligger på plassen bak, med 16 poeng på ni kamper. I neste runde skal Odd opp mot Molde, mens Rosenborg tar imot Kristiansund.

Ny trio ga årsbeste

Odd la seg dypt i en 4-5-1 og inviterte Rosenborg til å vise hva de kan få til mot etablert forsvar. Det har vært en hemsko for Rosenborg i år, men med Tagseth og Zachariassen som indreløpere som kom inn i boksen på sugende løp, spilte Rosenborg seg til sjanser.

Rosenborgs hjemvendte stjerner var uaktuelle for kampen. Per Ciljan Skjelbred og Markus Henriksen er skadd, mens Alexander Tettey ikke spiller på kunstgress. Trioen som erstattet dem, med Vebjørn Hoff som ankeret, viste at de kan utfordre stjernene og styrke RBK offensivt.

Etter 16 minutter stormet høyreback Eivind Dahl Reitan fram på siden og la inn i et felt pakket med RBK-spillere. Den tidvis utskjelte Dino Islamovic headet ballen i mål, noe som er spissens første nettkjenning for sesongen.

– Det var ekstremt deilig, det tok litt tid, sa Islamovic om målet i pausen.

Straffet knallhardt

RBK leverte opp mot årsbeste i første omgang, og fylte opp Odd-boksen gang på gang. Like før pause ble RBK straffet hardt for et balltap. Odd hadde knapt hatt sjanser før Gilli Rólantsson fikk drømmetreff fra 20 meter og hamret inn 1-1 etter et balltap fra Even Hovland.

Rosenborg tok tilbake kontrollen igjen, og på overtid av førsteomgangen stusset toppscorer Zachariassen ballen i mål. Det var hans åttende for sesongen.

Etter pause måtte Hareide gjøre endringer på grunn av en skade. Inn kom Anders Konradsen, og Zachariassen ble flyttet opp på kant mens Adam Andersson tok backplassen til Jonathan Augustinsson.

Rosenborg ble liggende svært lavt i andre omgang, skapte lite og måtte til slutt se to poeng glippe da Lauritsen fikk pirket inn utligningen etter klyngeball i RBK-feltet.

KAMPFAKTA

Odd – Rosenborg 2-2 (1-2)

Skagerak arena: 2000 tilskuere.

Mål: 0-1 Dino Islamovic (17), 1-1 Gilli Rólantsson (37), 1-2 Kristoffer Zachariassen (45), 2-2 Tobias Lauritsen (89).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Mushaga Bakenga, Odd.

Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Gilli Rólantsson (Tobias Lauritsen fra 84.), Odin Bjørtuft, Magnus Lekven, John Kitolano – Joshua Kitolano, Filip Rønningen Jørgensen, Markus André Kaasa – Kristoffer Larsen (Espen Ruud fra 24.), Mushaga Bakenga, Sander Svendsen (Conrad Wallem fra 61.).

Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Erlend Dahl Reitan, Besim Serbecic, Even Hovland, Jonathan Augustinsson (Anders Konradsen fra 55.) – Kristoffer Zachariassen, Vebjørn Hoff, Edvard Tagseth – Adam Andersson, Dino Islamovic, Carlo Holse.

Eliteserien menn søndag, 11. runde:

Stabæk – Sandefjord 0-2, Haugesund – Tromsø 3-0, Lillestrøm – Mjøndalen 2-1, Odd – Rosenborg 2-2, Sarpsborg – Molde 1-0.

Senere kampstart: Strømsgodset – Vålerenga (20.00).

Spilt lørdag: Bodø/Glimt – Viking 2-2.

Spilles mandag: Kristiansund – Brann.