Stabæk opplyser at partene er enige om å avslutte samarbeidet. Nyheten kom noen timer etter at bærumslaget tapte 0-2 hjemme mot Sandefjord.

– I årets sesong er det blitt for lite poeng. Unggutta har vært flinke og dyktige. Dessverre har vi hatt noen skader på våre eldre spillere, de som skulle være ryggraden i laget og hjelpe unggutta. Det har nok påvirket resultatene i en viss grad, sier Jönsson.

Svensken gikk i mai 2019 løs på sin andre periode i Stabæk. Han ledet klubben til to strake 8.-plasser, men i år er det gått langt tregere sportslig.

– Det er alltid trist når et samarbeid avsluttes før det skal. Men noen ganger er en endring nødvendig, og vi mener at en endring er nødvendig nå. Samtidig er vi veldig takknemlige for det arbeidet og den innsatsen Janne har lagt ned i den perioden han har vært her, sier styreleder Espen Moe i Stabæk Fotball.

– Prosessen med å finne en ny hovedtrener starter nå for fullt. Vi vil komme tilbake med informasjon når vi har noe konkret å fortelle, sier Moe videre.

Jönsson tok Stabæk til flere seriemedaljer i sin første periode på Nadderud. Høydepunktet kom med gullet i 2008. Han angrer ikke på at han vendte tilbake.

– Jeg er glad for at jeg fikk komme tilbake og være en del av talentfabrikken Stabæk. Vi har fått fram flere store talenter og hatt noen gode salg i denne perioden.