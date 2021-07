Hevder Solskjær vil gi Shaw ny kontrakt

Romano omtales som et overgangsorakel, og er ofte den som først kan melde om spillere som skifter beite eller forlenger sine kontrakter. Meldingen hans om at Manchester United jobber med å forlenge kontrakten til Shaw slås stort opp i engelske medier.

Shaw har to år igjen av sin nåværende kontrakt, og er sånn sett ikke en spiller United står i fare for å miste med det første. Men ifølge Romano ser United-ledelsen på Shaw som en nøkkelspiller i forsøket på å kapre Premier League-tittelen.

[ Fullt program for EM i fotball 2021 ]

– Solskjær vil at Shaw skal være 100 prosent involvert i prosjektet, skriver Romano på Twitter.

25-åringen har fått en renessanse under Solskjær, etter å ha vært helt ute i kulden under tidligere manager José Mourinho. I EM har Shaw herjet på venstrebacken for England, og gjort den til sin i konkurransen med Englands mange sterke backer.