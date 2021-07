Fagermo etter ett poeng: - Vi er slitne

Vålerenga kom til kampen med en fersk 4-1-seier over Sarpsborg. I det oppgjøret var omtrent «alle» gode. Borte mot Strømsgodset fikk Oslo-klubben mer motstand.

Etter 19 minutter vant Tobias Gulliksen ballen på 20 meter. Han fant Fred Friday, som leverte et praktmål. Etter noen steg bøyde han ballen over og rundt VIF-keeper Kristoffer Klaesson og limet den i vinkelen fra hjørnet av 16-meteren.

Bjørdals første i år

– Det var en god første omgang. Jeg så keeperen og vinkelen, så da trengte jeg bare å avslutte, sa Friday til Discovery i pausen.

– Han blir bare bedre og bedre. Ekstrem arbeidsinnsats. Han kan løpe fra dem og skru den i krysset fra hjørnet av seksten, sa Godset-trener Håkon Wibe-Lund om Friday.

Etter 66 minutter fikk Vålerenga en fortjent utligning. Tobias Christensen avsluttet først, men Viljar Myhra vartet opp med en redning. Ballen spratt rett ut til Henrik Bjørdal, som kunne sette inn 1-1. Det var hans første mål siden 1. november i fjor.

– Det var deilig at det endelig løsnet, sa Bjørdal om scoringen.

Han var imidlertid skuffet over lagets prestasjon.

– Det var en dårlig kamp av oss. Det var tungt utpå der. Men det var greit med ett poeng.

Udahl-sjanser

Vålerenga var ikke så mye med i første omgang, men etter pause våknet gjestene. Da kom de seg til flere gode muligheter.

Tidlig i 2. omgang slo Christian Borchgrevink en fin dødball, som fant Henrik Udahl på bakerste stolpe. Udahl trengte nesten kun å få ballen på mål for å score, men headingen gikk rett utenfor.

Like etter var samme mann på farten igjen. En gjennombruddspasning fant 24-åringen, som kom alene med Godset-keeper Viljar Myhra. Det så ut til at Udahl skulle få fred og ro før han sendte ballen forbi målvakten, men en flott defensiv innsats fra Ari Leifsson hindret scoring. Han kom inn og taklet i siste sekund.

Til tross for at Vålerenga ikke klarte å sette flere scoringer, var trener Dag-Eilev Fagermo fornøyd.

– Vi har lite hvile. Det er et slitent Vålerenga-lag. Jeg er stolt av guttene som holder og står ut kampen. Vi gjør en bra kamp, sa Fagermo til Discovery.

Godset-press

Godset kunne tatt med seg alle poengene mot slutten, men en sterk enhåndsredning fra Klaesson hindret baklengs.

Moses Mawa kom fri på venstrekanten før han sendte av gårde en avslutning. Ballen gikk via noen Enga-bein før Klaesson så vidt fikk hånden på den.

Like etterpå lå ballen i mål for vertene, men Friday ble avvinket for offside. Bildene viste at det var få centimeter det var snakk om.

Resultatet betyr at Godset kun har tapt én av sine siste fire kamper, og Drammen-klubben har ennå ikke tapt poeng på hjemmebane i årets sesong. De ligger på 12.-plass i Eliteserien. Vålerenga forlenget sin ubeseirede rekke til fem kamper, og innehar fortsatt 3.-plassen i serien.

I neste kamp skal Godset møte Viking i Stavanger, mens Vålerenga får besøk av Lillestrøm til derby.

KAMPFAKTA

Strømsgodset – Vålerenga 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Fred Friday (19), 1-1 Henrik Bjørdal (67).

Dommer: Tom Harald Hagen, Brandval.

Gult kort: Tobias Gulliksen, Strømsgodset, Osame Sahraoui, Sam Adekugbe, Vålerenga.

Strømsgodset (4-3-3): Viljar Myhra – Lars Vilsvik (Moses Mawa fra 84.), Ari Leifsson, Gustav Valsvik, Prosper Mendy – Johan Hove, Herman Stengel, Jack Ipalibo (Kristoffer Tokstad fra 64.) – Halldor Stenevik, Fred Friday, Tobias Gulliksen (Mikkel Maigaard fra 81.).

Vålerenga (4-3-3): Kristoffer Klaesson – Christian Dahle Borchgrevink, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe – Henrik Bjørdal, Fredrik Oldrup Jensen, Osame Sahraoui – Tobias Christensen (Seedy Jatta fra 82.), Henrik Udahl, Amor Layouni (Odin Thiago Holm fra 79.).