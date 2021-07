Toppscorer Omoijuanfo til serbisk storklubb

Røde Stjerne bekrefter lørdag at spissen er klar for dem fra årsskiftet, noe VG meldte tidligere lørdag. Han går gratis fra Molde, og får ifølge VG en lukrativ treårskontrakt i Serbia.

– Ohi er en av de beste spillerne i den norske serien i år. Han er ustoppelig og kan score fra nesten hver eneste posisjon, så det er ingen tvil om at han vil styrke laget vårt kraftig, skriver den serbiske klubben.

Røde Stjerne har de siste årene vært en fast deltaker i europeisk fotball, med to gruppespill på rad i Champions League før det ble gruppespill i europaligaen forrige sesong.

Omoijuanfos kontrakt med Molde går ut etter sesongen, og etter godt spill den siste tiden har spissen ønsket seg et utenlandsopphold. Holmlia-gutten spilte for Lillestrøm og Jerv før det virkelig løsnet for ham i Stabæk.

På to år i Molde er det blitt 46 mål på 84 kamper. I årets sesong står spissen med ville 13 mål på 11 kamper.

Omoijuanfo står med flere aldersbestemte landskamper, men har. bare fått en kamp for det norske A-landslaget, da han fikk en omgang mot Sverige i 2017.