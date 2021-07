Danske EM-spillere mener seg overvurdert

– Det er mediene, ikke vi, som sier vi er favoritter. Jeg så Tsjekkias kamp mot Nederland, og vi kommer til å møte et intenst lag lørdag, sier Daniel Wass foran kvartfinalen i Baku.

Keeper Kasper Schmeichel blir naturlig nok en nøkkelmann når laget nå har foretatt den lengste geografiske reisen i mesterskapet. Drømmen er å lande i London og bli med på semifinale der i neste uke.

– Vi ser alle muligheter, men vi undervurderer ingen, sier Schmeichel til dansk tv.

Danmark, som har hvilt en uke siden 4-0-seieren over Wales, må finne seg i et relativt klart favorittstempel hos dem som tilbyr pengespill på EM-kampene. Hos Norsk Tipping får du 2.05 i odds på Danmark, mens Tsjekkia står til 3.70. Uavgjort gir 3.15 i odds.

Midtbanespiller Christian Nørgaard advarer imidlertid mot å tro at veien til semifinalen blir lett.

– Det er ok å drømme, men oppmerksomheten må være på kampen lørdag. Tenker vi lengre fram enn det, skyter vi oss i foten, sier han, ifølge Ritzau.

Wass minner om at EM til nå har vist at alt kan skje, eksempelvis med Frankrikes exit etter tap for Sveits i åttedelsfinalen mandag.

– Alle kan slå alle, sier Wass.