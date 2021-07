Lionel Messi står uten kontrakt

Messis kontrakt med den spanske storklubben gikk ut ved midnatt. Nå jobber klubben for å finne en løsning som gjør at Messi fortsetter, uten at det legger klubben i økonomisk ruin.

– Vi må finne en løsning som passer med reglene om økonomisk fair play. Vi vil at han skal fortsette. Jeg skulle ønske jeg kunne si at han blir, men jeg ikke si det ennå. Vi jobber med å finne en løsning, sa klubbpresident Joan Laporta onsdag kveld.

Messis forrige kontrakt med kubben var verdt rundt 5 milliarder norske kroner over en fireårsperiode, og ble underskrevet i 2017.

Argentineren har vunnet ti La Liga-titler og fire mesterligatrofeer med Barcelona. Han ville forlate klubben i fjor sommer.