Fra og med lørdagens åttedelsfinale på Wembley mellom Italia og Østerrike har Uefa (det europeiske fotballforbundet) fått britiske myndigheters velsignelse til å øke publikumstallet til 45.000 i London. Til semifinalene og finalen samme sted skal 60.000 tilskuere få slippe inn. Noen mener dette er et risikoprosjekt.

Men strenge innreiseregler til Storbritannia innebærer at kun italienere og østerrikere som bor i England, får kjøpt disse billettene til kveldens åttedelsfinale.

Smittede tilskuere

Tirsdag spiller Sverige og Ukraina i Glasgow, mens England og Tyskland møtes på Wembley. Utenlandske tilskuere som ønsker å se disse kampene, må allerede nå befinne seg på De britiske øyene.

Etter kampen mellom Danmark og Belgia i Parken i København denne uka ble tre tilskuere smittet. Nå krever strenge innreiseregler i Nederland at danske supportere kun befinner seg i landet i maksimalt tolv timer. Ellers må de i karantene i ti dager. Og alle må ha en fersk negativ PCR-test.

– Man kan godt reise for å se fotball, men man skal planlegge turen nøye for å unngå å risikere å måtte sitte i karantene på et hotellrom. Vi oppfordrer alle til å se kampen hjemmefra, sa direktøren for det danske utenriksdepartementet, Erik Brøgger, på en pressekonferanse tidligere i uka.

Etter at noen få danske tilskuere ble smittet under kampen mot Belgia, oppfordres 4000 tilskuere fra samme tribuneseksjon om å teste seg.

– Vi ser at alle som kan defineres som nærkontakter her, tester seg, sier Anette Lykke Petri, direktør for byrået for dansk pasientsikkerhet.

Hardt rammet

Storbritannia er hardt rammet av deltavarianten av koronaviruset, og gjenåpningen av samfunnet er satt på vent. Alle som kommer fra utlandet, må i ti dagers karantene, med mulighet for å teste seg ut etter fem.

I Finland er det meldt om økende smitte blant fotballsupportere. Finske supportere på vei hjem fra St. Petersburg i Russland har økt landets koronasmitte betraktelig. Flesteparten av nesten 100 nye tilfeller er blant EM-fans. Det opplyste finske myndigheter torsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det finske landslaget spilte to EM-kamper i St. Petersburg, og siden har smittetallet gått opp ved to grenseoverganger til Finland. Antallet nye tilfeller daglig har økt fra omkring 50 til nesten 100, ifølge myndighetene, som melder at de venter at tallet vil stige. Mesteparten av tilfellene er sporet til folk som har vært i 15 busser som forlot St. Petersburg mot Finland for to dager siden.

Finland er for øvrig slått ut av mesterskapet.

Dansk hysteri

Danmark møter Wales i Amsterdam lørdag klokka 18.00, men dansker som ikke har billett til Johan Cruyff Arena, ønsker å oppleve atmosfæren i såkalte fansoner i København. Også har blir det tett ansamling av mange mennesker.

– Det har virkelig vært stor interesse, sier Ulrich Ammundsen, som er Host City Manager ved Copenhagen Euro 2020, til danske B.T.

Da billettsalget startet torsdag brøt systemet sammen da 45.000 dansker logget seg på samtidig.

Det er ennå to uker igjen av EM. De fire kvartfinalene spilles i München, Roma, St. Petersburg og Baku. Deretter avsluttes hele mesterskapet i London.