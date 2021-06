Det bekrefter britiske myndigheter tirsdag.

Dermed vil semifinalene og finalen være gjenstand for den største samlingen av tilskuere på et sportsarrangement på over 15 måneder i Storbritannia.

– Finalene ligger an til å bli et uforglemmelig øyeblikk, når vi nå skal forsøke å hente oss inn igjen etter pandemien, sier kulturminister Oliver Dowden.

Tilskuerkapasiteten på Wembley er 90.000.

