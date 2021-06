England er nordmenns EM-favoritt

Undersøkelsen er utført av Norstat for Just Eat og avdekker at England slår både Danmark og Sverige blant nordmenns EM-favoritter.

15 prosent svarer at de holder med Danmark i den pågående EM-turneringen, og danskene tar dermed annenplassen. Tredje flest (9 prosent) heier på Sverige.

Bak disse tre landene scorer Tyskland (7 prosent), Frankrike (5 prosent) og Spania (5 prosent) høyest blant nordmenn.

Respondentene svarte også på hvilke EM-land de synes lager den beste maten, og der ble resultatene ganske annerledes.

Det italienske kjøkken er favoritten, mens maten fra Frankrike, Spania, Danmark og Tyrkia følger på plassene bak pizzaens hjemland.

EM-undersøkelsen ble gjennomført tidligere i måneden, før mesterskapet startet. 1016 personer over 15 år deltok, og kun de som svarte at de skulle se fotball-EM, svarte på spørsmål om mesterskapet.