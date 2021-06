Den 27-årige vingbacken spiller til daglig i italienske Atalanta. Lørdag presenterte han seg for alvor på landslagsscenen med mål, målgivende og spill som skapte røre i Portugal-forsvaret.

Tyskland vant kampen etter en snuoperasjonen takket være to kjappe selvmål før pause og scoringene til Kai Havertz og Gosens tidlig i 2. omgang. Seieren er svært viktig for tyskerne, og den tilspisser dramatikken i gruppe F.

Før tredje og siste runde topper verdensmester Frankrike med fire poeng, mens eksverdensmester Tyskland og europamester Portugal står med tre. Ungarn er sist med ett poeng etter en sterk 1-1-kamp mot franskmennene tidligere lørdag.

De to beste er garantert videre til åttedelsfinale. Også fire av EMs seks treerlag går videre. Onsdag skal Ronaldo og co. opp mot Frankrike, mens Tyskland møter Ungarn.

Klassekontring

Portugals Cristiano Ronaldo er bokstavelig talt nær mot Tyskland. Foto: (MATTHIAS HANGST/AFP)

Mot spillets gang tok Portugal føringen etter en kjempekontring i det 15. minutt. Ronaldo startet det hele selv med en hodeklarering på Toni Kroos' corner, og tolv sekunder senere styrte superstjernen inn 1-0.

Diogo Jotas målgivende pasning var kampens første ballberøring for portugiserne i den tyske boksen.

Målet var Ronaldos 12. i EM-sammenheng. Tidligere i mesterskapet ble han tidenes mestscorende EM-spiller med sine to fulltreffere mot Ungarn (3-0-seier).

Uheldig

Tyskland tapte åpningskampen mot Frankrike, men lørdag ble ikke storlaget stresset av å havne under. Ti minutter før pause fikk de uttelling for et vedvarende trykk. Da ble Ruben Dias hardt presset av Havertz og styrte innlegget til Gosens i eget mål.

Fire minutter etter var det Raphaël Guerreiros tur til å være uheldig. Ballen til Joshua Kimmich traff Borussia Dortmund-profilen og inn i nettet.

Tidlig i 2. omgang kunne Havertz gjøre sitt første EM-mål. Matchvinneren i årets Champions League-finale sendte Gosens' pasning i et åpent bur. Åtte minutter senere vartet Tyskland opp med storspill igjen, og denne gangen stanget Gosens umarkert inn tysk 4-1-ledelse.

Det var hans andre landslagsscoring. Rett etterpå ble Serie A-proffen tatt av banen til applaus fra de fremmøtte i München. Vingbacken, som er den eneste i Tyskland-troppen uten kamper i Bundesliga, ble i etterkant kåret til kampens beste spiller.

Jota skapte litt spenning med sin redusering etter 67 minutter. På bakerste stolpe pirket Liverpool-spissen inn en Ronaldo-ball. Etterpå skjelte Tyskland-keeper Manuel Neuer ut egne forsvarsspillere.

Passivt

Tyskland dominerte kraftig fra avspark i varmen. Etter fem minutter trodde de tyske spillerne og hjemmepublikummet at Gosens hadde gitt laget en pangstart, men jubelen sluknet da dommer Anthony Taylor annullerte scoringen.

I forkant av målet sto Serge Gnabry i offsideposisjon og var aktivt med i spillet på Matthias Ginters innlegg mot bakerste stolpe.

Et passivt Portugal slet med tempoet til et motstanderlag full av energi. Vingbacker høyt i banen gjorde livet stadig surt for Pepe og resten av den portugisiske forsvarsfireren.

Portugal greide aldri helt å knekke koden mot et tysk lag som traff perfekt på kampplanen.

EM menn lørdag, gruppe F, 2. runde:

Portugal – Tyskland 2-4 (1-2)

25.000 tilskuere i Allianz Arena i München.

Mål: 1-0 Cristiano Ronaldo (15), 1-1 Rúben Dias (selvmål 35), 1-2 Raphaël Guerreiro (selvmål 39), 1-3 Kai Havertz (51), 1-4 Robin Gosens (60), 2-4 Diogo Jota (67).

Dommer: Anthony Taylor, England.

Gult kort: Kai Havertz, Matthias Ginter, Tyskland.

Lagene:

Portugal (4-2-3-1): Rui Patrício – Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro – Danilo Pereira, William Carvalho (Rafa Silva fra 58.) – Bernardo (Renato Sanches fra 46.), Bruno Fernandes (João Moutinho fra 64.), Diogo Jota (André Silva fra 83.) – Cristiano Ronaldo.

Tyskland (3-4-2-1): Manuel Neuer – Matthias Ginter, Mats Hummels (Emre Can fra 62.), Antonio Rüdiger – Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan (Niklas Süle fra 73.), Toni Kroos, Robin Gosens (Marcel Halstenberg fra 62.) – Kai Havertz (Leon Goretzka fra 73.), Thomas Müller – Serge Gnabry (Leroy Sané fra 87.).





(©NTB)