Spørsmålet er et av de mest dramatiske som har vært behandlet på noe fotballting i moderne tid. Frontene er klare, mange har bestemt seg for ja eller nei før et eneste ord er sagt på søndagens ekstraordinære ting, som avvikles digitalt.

En rekke klubber har hatt spørsmålet oppe på sine årsmøter og har konkludert.

Flertall for nei blant toppklubbene

I Eliteserien er det knept flertall imot boikott, ni mot sju. De sju klubbene som er for boikott er også de største tungvekterne i norsk fotball: Bodø/Glimt, Brann, Lillestrøm. Rosenborg, Strømsgodset, Tromsø og Vålerenga.

Vi vet også at de 18 fotballkretsene sier nei til boikott, i tillegg til NSFs styremedlemmer. Men hva sier breddeklubbene?

Dette er forutsetningene på tinget:

* Toppfotballens 80 klubber (de tre øverste divisjonene for herrer og to for kvinner) kan stille med to delegater hver med stemmerett.

* Øvrige klubber i Norge, de 18 fotballkretsene og NFFs styremedlemmer har én stemme hver.

* 420 klubber er påmeldt. Det er 24 prosent av landets rundt 1750 fotballklubber.

* Vedtak om boikott krever simpelt flertall (over 50 prosent).

Solbakken må vente

Ståle Solbakkens landslag er midt i VM-kvalifiseringen der de har Nederland i neste kamp 1. september. Men ingen vet om den kampen blir spilt. Kan Norge fullføre en VM-kvalifisering hvis laget uansett ikke vil delta?

Solbakken selv og landslagsspillerne har gjort en rekke markeringer som har vakt noe oppmerksomhet internasjonalt, men ingen av disse har stemmerett på tinget.

– Jeg har full forståelse for boikott-tilhengerne, men har landet på et nei. Det er prosessene i FIFA vi må få endret og da må vi være på banen, har Solbakken tidligere sagt til Dagsavisen.

Norsk Supporterallianse har jobbet aktivt for at Ståle Solbakkens menn blir hjemme hvis de kvalifiserer seg til neste års VM. Deres to medlemmer i Qatar-utvalget var de eneste som ønsket en boikott.

– Jeg gleder meg til søndag, men det er vanskelig å si hva utfallet blir, sier NSAs talsperson Ole Kristian Sandvik til NTB.

Helt åpent utfall

I Norges Fotballforbund er man svært spent og usikker på utfallet. Qatar-utvalget, under Sven Mollekleivs ledelse, har avgitt sin rapport, som de fleste har anerkjent, men som enkelte kaller et bestillingsverk.

Hvilken økonomisk risiko som ligger i en boikott, har ingen eksakte svar på. NFF antyder et tap på drøyt 200 millioner kroner, men det tallet er ikke verifisert. Hvordan FIFA vil reagere, er også uvisst. Norge skal være det eneste landet i verden som har boikottspørsmålet til formell behandling.

– Det er stor deltakelse på tinget, så det blir veldig spennende å se hvordan debatten forløper seg og selvfølgelig hva resultater blir, sier president Terje Svendsen i Norges Fotballforbund til NTB. han anser utfallet som helt åpent.

Meningsmålinger VG og NRK har foretatt i folket har vist at om lag 50 prosent ønsker boikott.

Tinget starter klokka 12.00 søndag og Qatar-debatten står først på programmet etter den formelle åpningen. Tinget streames blant annet på NFFs nettsider.

