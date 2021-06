Det opplyser klubben, som skriver at Henriksen fikk den tunge beskjeden denne uken etter omfattende undersøkelser.

– Jeg er knust. Det var en veldig tung beskjed å få. Men jeg skal prøve å bidra med det jeg kan i garderoben og på sidelinjen, sier 28-åringen til RBKs nettsted.

Han har bare fått med seg to seriekamper for RBK i år. Han gikk av banen med et skadd kne i 5-0-seieren over Viking 13. mai.

Rosenborg-lege Reidar Due sier at midtbanemannen har skadet det samme leddbåndet i høyrekneet som han skadet for en måned siden.

– Men skaden er lokalisert et annet sted enn den forrige, forklarer Due.

Henriksen må bruke en skinne i seks-åtte uker og skal følges opp av en spesialist i ortopedi.

– Nå skal jeg følge planen jeg får nøye og sørge for at jeg er tilbake på banen så fort som mulig, legger han til.

Rosenborg skal spille både europacupkvalifisering, 1. runde i NM og en rekke eliteseriekamper i perioden der Henriksen er skadd.