– Jeg hadde ikke lyst til å feire. Jeg har for mye respekt for de danske tilskuerne, sa han til RTBF.

De Bruyne ble byttet inn ved pause til sin første kamp siden han pådro seg brudd i ansiktet da Manchester City tapte mesterligafinalen mot Chelsea. Han leverte assist til utligningen og scoret selv vinnermålet.

[ Dansk fest, helt til Belgia gjorde et bytte ]

– Vi kan være fornøyd. Vi visste at det ville bli vanskelig mot Danmark foran dette publikum, etter det som skjedde sist, sa De Bruyne.

Det var elektrisk stemning i Parken, og etter ti minutter ble kampen stoppet for at både publikum og spillere kunne hylle Christian Eriksen, som ligger på sykehus etter at han ble rammet av hjertestans i kampen mot Finland.