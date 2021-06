Finnene har fortsatt håp etter 1-0-seieren i åpningskampen mot Danmark, men kan bli avhengige av å ta poeng mot Belgia, som er rangert som verdens beste landslag, for å ta seg videre fra gruppe B.

For russerne ser det langt lysere ut. Stortapet i åpningskampen mot Belgia kan glemmes etter at Aleksej Mirantsjuk sikret 1-0-seier i et lekent angrep på overtid i første omgang.

Hårfin offside

Finnene kjempet heroisk, men klarte ikke å sjokkere russerne. Men det kunne ha sett veldig annerledes ut. Joel Pohjanpalo var en hodelengde fra å gi finnene ledelsen etter bare tre minutter.

VAR-bildene viste at finnen så vidt hadde hodet i offside da pasningen mot ham ble slått.

Danmark og Belgia spiller torsdag. Det er flere scenarioer i gruppe B, for eksempel kan det ende med full pott for belgierne og tre lag på tre poeng (hvis Belgia slår Danmark og Finland, og Danmark slår Russland).

Russerne vil trolig kunne sikre avansement med poeng mot Danmark.

Sjokkstart

Russland tapte åpningskampen 0-3, og gjorde flere bytter i laget som gikk på banen mot Finland. Blant annet ble keeperen byttet ut, og Matvej Safonov ble kastet inn mellom stengene. 22-åringen hadde bare én landskamp i beltet fra før.

Finnene sjokkerte Russland fra start og sto høyt i presset i åpningsminuttene. Det tvang fram et russisk balltap langt inne på egen banehalvdel som kunne ha blitt skjebnesvangert etter tre minutter.

Jukka Raitala brøt en pasning og slo et svært godt innlegg. Mellom to-tre russere kriget Pohjanpalo seg fram og headet ballen i mål for andre gang så langt i EM. Målet ble imidlertid annullert på en hårfin offside.

VAR-bildene viste at det var hodet til Pohjanpalo som så vidt var i offside da innlegget ble slått. Bokstavelig talt hårfint, altså.

Russland tok over

Russland spilte seg til en god mulighet da Magomed Ozdojev ble spilt fri på bakerste stolpe etter drøyt ti minutter, men han avsluttet langt over mål.

To minutter senere sendte en offsideplassert Artjom Dzjuba ballen i stolpen.

Russerne tok mer og mer kontroll over kampen, mens finnene forsvarte seg trygt i 5-3-2. Samtidig viste Pohjanpalo og Teemu Pukki at de kunne true Russland de få gangene finnene fikk kontroll på ballen.

Russerne slet med å spille seg til de virkelig store sjansene, men klarte ved noen anledninger å bryte seg gjennom finnenes forsvarsmur.

To minutter på overtid raknet den finske forsvarsmuren totalt. Aleksej Mirantsjuk lekte seg gjennom forsvaret, og spilte trekant med kaptein Dzjuba før han lekkert curlet ballen i motsatt hjørne.





Slitne finner

Finland tok over mer av banespillet i 2. omgang, og klarte tidvis å spille seg til sjanser også mot etablert russisk forsvar. Men sjansene ble aldri virkelig store, og det nye kampbildet ga russerne gode muligheter på kontringer.

Finnene fortsatte å veksle mellom å ligge kompakt i 5-3-2 og å presse høyt i banen. Likevel var det russerne som skapte de største farlighetene.

Etter en times tid begynte de finske spillerne å se slitne ut, noe som viste seg både i intensiteten i presset og passivitet når finnene hadde mye ball.

Russerne var farlige på kontringer. Først satte Rifat Zjemaletdinov ballen like til side for mål, før han fem minutter senere ble hindret av en god redning fra Finlands keeper Lukas Hradecky.

I tamme avslutningsminutter ble Paulus Arajuuris hodestøt på et frispark det nærmeste Finland kom.

Kampfakta

Finland – Russland 0-1 (0-1)

27.500 tilskuere i St. Petersburg, Russland.

Mål: 0-1 Aleksej Mirantsjuk (45).

Dommer: Danny Makkelie, Nederland.

Gult kort: Glen Kamara, Daniel O’Shaughnessy, Finland, Dmitrij Barinov, Magomed Ozdojev, Georgij Dzjikija, Russland.